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NASDAQ 100 im Fokus

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester

Am dritten Tag der Woche agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
228.10 EUR 16.80 EUR 7.95 %
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Comcast Corp. (Class A)
23.48 EUR 0.76 EUR 3.37 %
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175.16 EUR -9.88 EUR -5.34 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
191.40 EUR -12.60 EUR -6.18 %
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Fortinet Inc
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Keurig Dr Pepper Inc
27.30 EUR 0.06 EUR 0.20 %
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Kraft Heinz Company
22.33 EUR 0.01 EUR 0.04 %
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Micron Technology Inc.
811.30 EUR 8.30 EUR 1.03 %
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NVIDIA Corp.
193.78 EUR 5.98 EUR 3.18 %
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Palo Alto Networks Inc
279.20 EUR -31.95 EUR -10.27 %
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Regeneron Pharmaceuticals Inc.
706.60 EUR 21.60 EUR 3.15 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,095.35 USD 18.13 USD 0.06 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,12 Prozent stärker bei 29.112,60 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29.016,00 Zählern und damit 0,211 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29.077,22 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29.165,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28.971,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 0,992 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28.274,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 30.660,60 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 02.09.2025, den Wert von 23.231,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 15,50 Prozent nach oben. Bei 30.762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Alnylam Pharmaceuticals (+ 7,27 Prozent auf 264,01 USD), NVIDIA (+ 3,63 Prozent auf 225,33 USD), Keurig Dr Pepper (+ 3,04 Prozent auf 32,86 USD), Comcast (+ 2,97 Prozent auf 27,08 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,96 Prozent auf 848,17 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Palo Alto Networks (-10,97 Prozent auf 322,38 USD), Datadog A (-6,23 Prozent auf 209,90 USD), Palantir (-6,01 Prozent auf 169,11 USD), CrowdStrike (-5,56 Prozent auf 203,11 USD) und Fortinet (-5,45 Prozent auf 153,03 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19.036.892 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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