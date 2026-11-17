Kursentwicklung

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,19 Prozent tiefer bei 26.873,51 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,121 Prozent auf 27.229,95 Punkte an der Kurstafel, nach 27.197,15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 27.258,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.580,86 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29.187,55 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Stand von 29.995,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.799,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6,61 Prozent zu. Bei 31.361,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 4,19 Prozent auf 182,38 USD), SpaceX (+ 2,40 Prozent auf 140,65 USD), Astera Labs (+ 2,19 Prozent auf 206,78 USD), Gilead Sciences (+ 1,83 Prozent auf 170,65 USD) und Honeywell Technologies (+ 1,62 Prozent auf 221,48 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-5,46 Prozent auf 97,40 USD), Intuit (-5,23 Prozent auf 327,50 USD), Datadog A (-5,09 Prozent auf 164,07 USD), Moderna (-5,01 Prozent auf 204,49 USD) und Workday (-4,35 Prozent auf 185,62 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 40.762.612 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,706 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6,39 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net