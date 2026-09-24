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NASDAQ 100-Performance im Blick

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 zeigte sich heute wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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275.00 EUR -14.50 EUR -5.01 %
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281.40 EUR 10.50 EUR 3.88 %
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25.03 EUR 0.03 EUR 0.12 %
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CrowdStrike
231.20 EUR 1.55 EUR 0.67 %
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Intuit Inc.
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21.00 EUR 0.16 EUR 0.79 %
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Meta Platforms (ex Facebook)
681.70 EUR 25.90 EUR 3.95 %
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Nebius
210.90 EUR 3.45 EUR 1.66 %
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NVIDIA Corp.
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
65.70 EUR 2.30 EUR 3.63 %
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Indizes
NASDAQ 100
30,478.86 USD 8.56 USD 0.03 %
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Am Donnerstag ging der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 30.478,86 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,804 Prozent tiefer bei 30.225,19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 30.470,29 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 30.204,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.529,35 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,78 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29.023,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29.220,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24.503,57 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 20,92 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.770,63 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 7,44 Prozent auf 243,48 USD), Rocket Lab (+ 4,69 Prozent auf 73,61 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,50 Prozent auf 777,59 USD), Cadence Design Systems (+ 4,18 Prozent auf 322,00 USD) und Intel (+ 3,91 Prozent auf 127,39 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Arm (-7,88 Prozent auf 306,34 USD), Western Digital (-4,94 Prozent auf 450,31 USD), Sandisk (-3,47 Prozent auf 1.753,62 USD), Intuit (-3,37 Prozent auf 277,13 USD) und Copart (-2,86 Prozent auf 28,04 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22.002.381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,845 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,49 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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