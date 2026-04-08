NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

NASDAQ Composite-Performance

Der NASDAQ Composite gewinnt am Mittag an Wert.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,56 Prozent fester bei 22.762,73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,050 Prozent stärker bei 22.646,35 Punkten in den Handel, nach 22.635,00 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 22.770,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22.529,21 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,75 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22.695,95 Punkte. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 23.671,35 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 09.04.2025, einen Stand von 17.124,97 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,04 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Richardson Electronics (+ 17,69 Prozent auf 13,84 USD), AXT (+ 16,64 Prozent auf 62,03 USD), Lifetime Brands (+ 11,86 Prozent auf 7,60 USD), BlackBerry (+ 11,05 Prozent auf 3,92 USD) und American Superconductor (+ 9,12 Prozent auf 36,03 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Resources Connection (-9,94 Prozent auf 3,17 USD), Innodata (-8,76 Prozent auf 36,36 USD), Donegal Group B (-7,99 Prozent auf 17,38 USD), Autodesk (-7,32 Prozent auf 223,03 USD) und NETGEAR (-6,45 Prozent auf 22,93 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.371.349 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,711 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,63 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net