NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Mittag mit Zuschlägen

Index-Performance

Der NASDAQ Composite zeigt am Montag eine positive Tendenz.

Um 17:56 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,26 Prozent fester bei 27.043,03 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,074 Prozent schwächer bei 26.952,58 Punkten in den Handel, nach 26.972,62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 27.079,02 Punkte, das Tagestief hingegen 26.913,12 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25.114,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 22.668,21 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Wert von 19.113,77 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 16,39 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.094,80 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nortech Systems (+ 14,67 Prozent auf 17,12 USD), Salesforce (+ 10,04 Prozent auf 210,28 USD), Ceva (+ 9,40 Prozent auf 43,74 USD), Nice Systems (+ 9,23 Prozent auf 101,21 USD) und Lifetime Brands (+ 9,01 Prozent auf 9,32 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-16,45 Prozent auf 16,00 USD), Americas Car-Mart (-15,17 Prozent auf 10,43 USD), SMC (-8,45 Prozent auf 400,00 USD), JetBlue Airways (-7,59 Prozent auf 5,06 USD) und QUALCOMM (-6,72 Prozent auf 234,16 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 21.418.712 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,380 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,82 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net