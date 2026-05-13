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NASDAQ Composite im Blick

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus

14.05.26 20:02 Uhr
NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus | finanzen.net

NASDAQ Composite-Handel aktuell.

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NASDAQ Composite Index
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Am Donnerstag erhöht sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,93 Prozent auf 26.647,25 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,088 Prozent auf 26.425,47 Punkte an der Kurstafel, nach 26.402,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26.707,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.423,21 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,96 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 14.04.2026, den Stand von 23.639,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Stand von 22.546,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19.146,81 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,68 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 26.707,14 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Dorel Industries (+ 9,35 Prozent auf 1,17 USD), Century Casinos (+ 8,53 Prozent auf 1,40 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 7,90 Prozent auf 5,19 USD), Werner Enterprises (+ 7,69 Prozent auf 37,24 USD) und Richardson Electronics (+ 7,53 Prozent auf 17,57 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Methode Electronics (-23,79 Prozent auf 10,57 USD), Microvision (-20,14 Prozent auf 0,61 USD), PDF Solutions (-11,85 Prozent auf 45,46 USD), Nortech Systems (-10,46 Prozent auf 12,50 USD) und Biogen (-5,77 Prozent auf 192,73 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25.603.590 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,578 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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