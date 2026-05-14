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NASDAQ Composite-Performance im Fokus

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt zurück

15.05.26 20:02 Uhr
NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt zurück | finanzen.net

Der NASDAQ Composite bewegt sich heute im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26.415,0 PKT -220,2 PKT -0,83%
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Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,73 Prozent tiefer bei 26.439,65 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,30 Prozent auf 26.288,92 Punkte an der Kurstafel, nach 26.635,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26.439,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.097,54 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,16 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 15.04.2026, einen Stand von 24.016,02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22.546,67 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2025, den Stand von 19.112,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,79 Prozent nach oben. Bei 26.707,14 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 8,71 Prozent auf 125,00 USD), DexCom (+ 6,52 Prozent auf 61,59 USD), Innodata (+ 6,17 Prozent auf 95,71 USD), OraSure Technologies (+ 5,76 Prozent auf 3,12 USD) und TransAct Technologies (+ 5,19 Prozent auf 3,65 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen SMC (-18,31 Prozent auf 409,64 USD), Microvision (-10,11 Prozent auf 0,54 USD), Century Aluminum (-8,71 Prozent auf 56,09 USD), Lifetime Brands (-7,48 Prozent auf 7,17 USD) und Commercial Vehicle Group (-7,43 Prozent auf 5,11 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 25.051.309 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,717 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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