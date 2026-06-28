NASDAQ-Handel NASDAQ Composite gibt zum Start nach

NASDAQ Composite-Kursverlauf

29.07.26 15:59 Uhr

NASDAQ Composite-Handel heute.

Um 15:56 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,67 Prozent auf 24.710,52 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,054 Prozent tiefer bei 24.863,48 Punkten, nach 24.876,91 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 24.899,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.707,56 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25.820,14 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 24.673,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.098,29 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,35 Prozent aufwärts. 27.190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Manhattan Associates (+ 25,96 Prozent auf 211,83 USD), Blackbaud (+ 13,80 Prozent auf 40,89 USD), Anika Therapeutics (+ 12,41 Prozent auf 17,03 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 9,16 Prozent auf 34,57 USD) und Littelfuse (+ 9,09 Prozent auf 427,70 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Silgan (-12,37 Prozent auf 42,07 USD), Donegal Group B (-8,26 Prozent auf 20,00 USD), Monro Muffler Brake (-8,02 Prozent auf 15,82 USD), Cogent Communications (-7,41 Prozent auf 11,99 USD) und Logitech (-7,17 Prozent auf 103,65 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.056.159 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,343 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

2026 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 17,96 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net