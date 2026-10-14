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Index im Blick

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite legt den Rückwärtsgang ein

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite legt den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
2.73 USD 0.14 USD 5.41 %
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3D Systems Corp.
2.74 EUR -0.06 EUR -2.29 %
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American Superconductor Corp
23.00 EUR -2.97 EUR -11.44 %
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Century Aluminum Co.
29.58 EUR -0.89 EUR -2.92 %
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Dorel Industries Inc.
0.86 EUR 0.10 EUR 13.91 %
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Elbit Systems Ltd.
621.50 EUR 26.00 EUR 4.37 %
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inTest Corp.
12.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Nissan Motor Co. Ltd.
1.58 EUR -0.01 EUR -0.80 %
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NVIDIA Corp.
197.48 EUR -6.02 EUR -2.96 %
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Paychex Inc.
95.73 EUR 2.24 EUR 2.40 %
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PDF Solutions Inc.
40.60 EUR -5.00 EUR -10.96 %
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SIGA Technologies Inc.
3.10 USD 0.02 USD 0.81 %
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Trend Micro Inc.
41.35 EUR -0.24 EUR -0.58 %
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TTM Technologies Inc.
101.40 EUR 0.10 EUR 0.10 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,655.60 USD -548.78 USD -2.02 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 2,02 Prozent auf 26.655,92 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,635 Prozent auf 27.031,64 Punkte an der Kurstafel, nach 27.204,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.649,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27.134,29 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26.186,41 Punkte. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Wert von 26.107,01 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 22.521,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 14,72 Prozent aufwärts. Bei 27.722,75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Trend Micro (+ 18,04 Prozent auf 45,80 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 5,98 Prozent auf 2,75 USD), Nissan Motor (+ 5,71 Prozent auf 1,85 USD), Dorel Industries (+ 4,95 Prozent auf 1,06 USD) und Elbit Systems (+ 4,65 Prozent auf 698,72 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen inTest (-11,80 Prozent auf 12,78 USD), TTM Technologies (-10,81 Prozent auf 103,55 USD), American Superconductor (-10,29 Prozent auf 25,76 USD), PDF Solutions (-10,02 Prozent auf 42,85 USD) und 3D Systems (-9,25 Prozent auf 2,90 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 12.064.450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,866 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,40 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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