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NASDAQ Composite-Performance

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite letztendlich tief in Rot

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite letztendlich tief in Rot

Der NASDAQ Composite befand sich heute im Sinkflug.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
1.62 EUR -0.77 EUR -32.15 %
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America's Car-Mart Inc.
1.52 USD 0.26 USD 20.63 %
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AXT Inc.
34.98 EUR -6.83 EUR -16.34 %
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Ceragon Networks Ltd.
1.75 EUR -0.03 EUR -1.68 %
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Cogent Communications Holdings Inc
3.37 EUR -1.63 EUR -32.52 %
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Donegal Group Inc. (B)
25.64 USD 1.45 USD 5.99 %
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Inter Parfums Inc.
117.80 EUR 7.30 EUR 6.61 %
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Lancaster Colony Corp.
101.00 EUR 1.50 EUR 1.51 %
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Methode Electronics Inc.
11.70 EUR -1.60 EUR -12.03 %
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NVIDIA Corp.
162.00 EUR -15.90 EUR -8.94 %
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Royal Gold Inc.
219.60 EUR 6.50 EUR 3.05 %
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ScanSource Inc.
49.60 EUR -0.20 EUR -0.40 %
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SIGA Technologies Inc.
2.97 USD -0.18 USD -5.71 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
24,315.00 USD -1,421.52 USD -5.52 %
News | Analysen

Zum Handelsende notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 5,52 Prozent leichter bei 24.315,00 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,693 Prozent tiefer bei 25.558,11 Punkten, nach 25.736,51 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24.262,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25.559,03 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 5,02 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Stand von 27.477,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26.363,44 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 23.499,80 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,65 Prozent zu. Bei 27.722,75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 20,63 Prozent auf 1,52 USD), Inter Parfums (+ 9,48 Prozent auf 135,28 USD), Royal Gold (+ 6,18 Prozent auf 261,28 USD), Donegal Group B (+ 5,99 Prozent auf 25,64 USD) und Ceragon Networks (+ 5,50 Prozent auf 2,11 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil 3D Systems (-36,74 Prozent auf 1,67 USD), Cogent Communications (-30,93 Prozent auf 4,69 USD), Methode Electronics (-23,44 Prozent auf 10,16 USD), AXT (-22,76 Prozent auf 36,72 USD) und ScanSource (-20,90 Prozent auf 45,07 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 78.833.454 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,58 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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