NASDAQ-Handel NASDAQ Composite sackt nachmittags deutlich ab

NASDAQ Composite-Performance

30.10.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ Composite implodiert am Freitag nahezu.

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 3,55 Prozent auf 25.256,31 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 2,26 Prozent leichter bei 25.592,49 Punkten in den Handel, nach 26.184,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25.177,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.673,00 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,96 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 26.861,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25.122,18 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 23.581,14 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,70 Prozent zu. Bei 27.722,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Methanex (+ 13,29 Prozent auf 71,10 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,21 Prozent auf 910,55 USD), Covenant Transport (+ 10,65 Prozent auf 31,89 USD), Exelixis (+ 6,47 Prozent auf 70,48 USD) und Erie Indemnity (+ 5,32 Prozent auf 264,13 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Intel (-31,02 Prozent auf 63,51 USD), Credit Acceptance (-18,94 Prozent auf 466,73 USD), AXT (-15,47 Prozent auf 51,46 USD), Veeco Instruments (-13,48 Prozent auf 37,03 USD) und Ultra Clean (-13,44 Prozent auf 47,35 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 58.826.853 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net