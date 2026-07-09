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NASDAQ Composite-Performance

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schwächelt am Mittwochmittag

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schwächelt am Mittwochmittag

Anleger in New York treten am dritten Tag der Woche den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
23.47 EUR 1.32 EUR 5.96 %
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ADTRAN Holdings Inc
7.05 EUR -0.31 EUR -4.17 %
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AXT Inc.
57.30 EUR 5.06 EUR 9.69 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
7.95 EUR -0.40 EUR -4.79 %
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Geron Corp.
1.20 EUR 0.11 EUR 9.74 %
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inTest Corp.
11.90 EUR 0.20 EUR 1.71 %
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Methode Electronics Inc.
13.00 EUR 0.90 EUR 7.44 %
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Monro Muffler Brake Inc.
11.20 EUR 0.30 EUR 2.75 %
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Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
81.00 EUR -2.00 EUR -2.41 %
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NVIDIA Corp.
191.48 EUR 7.44 EUR 4.04 %
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SIGA Technologies Inc.
3.14 USD -0.10 USD -3.24 %
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SpaceX
100.24 EUR -7.76 EUR -7.19 %
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USANA Health Sciences Inc.
15.40 EUR -3.80 EUR -19.79 %
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Wynn Resorts Ltd.
86.89 EUR 2.80 EUR 3.33 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,525.03 USD -59.96 USD -0.23 %
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Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 0,32 Prozent auf 26.500,38 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,425 Prozent fester bei 26.698,02 Punkten in den Handel, nach 26.584,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26.499,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.739,00 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 4,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 25.832,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25.326,13 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 20.916,55 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,05 Prozent zu. Bei 27.190,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Geron (+ 16,04 Prozent auf 1,56 USD), AXT (+ 10,05 Prozent auf 71,83 USD), Wynn Resorts (+ 7,57 Prozent auf 104,99 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 6,34 Prozent auf 28,87 USD) und Methode Electronics (+ 5,70 Prozent auf 15,96 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil USANA Health Sciences (-28,75 Prozent auf 16,23 USD), ADTRAN (-10,71 Prozent auf 7,03 EUR), SpaceX (-8,05 Prozent auf 115,24 USD), Nice Systems (-6,29 Prozent auf 96,79 USD) und inTest (-6,18 Prozent auf 13,51 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 24.503.618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,333 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
16:26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
15:51 SpaceX Outperform Bernstein Research
08:06 SpaceX Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research