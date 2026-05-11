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NASDAQ Composite im Blick

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Abschläge

12.05.26 22:33 Uhr
NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Abschläge | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Dienstag in Rot.

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NASDAQ Composite Index
26.088,2 PKT -185,9 PKT -0,71%
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Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,71 Prozent tiefer bei 26.088,20 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,712 Prozent auf 26.087,01 Punkte an der Kurstafel, nach 26.274,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25.739,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.190,48 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22.902,89 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 12.02.2026, den Stand von 22.597,15 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, bei 18.708,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,28 Prozent nach oben. 26.359,31 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. 20.690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 3D Systems (+ 23,90 Prozent auf 3,11 USD), Zebra Technologies (+ 11,44 Prozent auf 241,79 USD), Lifetime Brands (+ 6,46 Prozent auf 6,92 USD), Mind CTI (+ 6,38 Prozent auf 0,96 USD) und Century Aluminum (+ 5,13 Prozent auf 63,27 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil FormFactor (-12,80 Prozent auf 132,02 USD), Hub Group (-12,52 Prozent auf 36,62 USD), QUALCOMM (-11,46 Prozent auf 210,31 USD), Innodata (-11,31 Prozent auf 92,09 USD) und Geospace Technologies (-7,60 Prozent auf 8,51 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40.790.828 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,450 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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