NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Kursentwicklung

16.09.26 22:32 Uhr

Am dritten Tag der Woche herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 25.978,42 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,488 Prozent auf 26.108,46 Punkte an der Kurstafel, nach 25.981,57 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26.225,09 Punkte, das Tagestief hingegen 25.802,96 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,154 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26.729,16 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26.376,34 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 22.333,96 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,80 Prozent. Bei 27.190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten erreicht.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 11,44 Prozent auf 64,30 USD), Americas Car-Mart (+ 7,74 Prozent auf 1,81 USD), SpaceX (+ 5,15 Prozent auf 150,88 USD), FreightCar America (+ 4,66 Prozent auf 7,19 USD) und SIGA Technologies (+ 4,03 Prozent auf 3,10 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil JB Hunt Transportation Services (-13,30 Prozent auf 236,73 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-11,56 Prozent auf 2,72 USD), ON Semiconductor (-9,02 Prozent auf 66,60 USD), Synaptics (-8,30 Prozent auf 89,24 USD) und Cogent Communications (-6,22 Prozent auf 8,67 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27.211.275 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,402 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 20,13 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net