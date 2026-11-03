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NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag fester

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag fester

Der NASDAQ Composite gewinnt derzeit an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
5.60 EUR -0.12 EUR -2.10 %
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America's Car-Mart Inc.
1.06 USD 0.15 USD 16.83 %
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Apple Inc.
296.85 EUR -5.90 EUR -1.95 %
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Cerus Corp.
1.98 EUR -0.04 EUR -1.98 %
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Commercial Vehicle Group Inc.
3.04 EUR 0.26 EUR 9.35 %
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Donegal Group Inc. (B)
20.88 USD -1.99 USD -8.70 %
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Fiserv Inc.
51.90 EUR 7.50 EUR 16.89 %
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Intel Corp.
54.52 EUR 1.04 EUR 1.94 %
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Lam Research Corp.
210.35 EUR 5.35 EUR 2.61 %
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Lattice Semiconductor Corp.
95.57 EUR 12.62 EUR 15.21 %
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Neurocrine Biosciences Inc.
138.05 EUR 8.05 EUR 6.19 %
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Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
95.00 EUR -5.00 EUR -5.00 %
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SIGA Technologies Inc.
3.05 USD 0.10 USD 3.39 %
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Zebra Technologies Corp.
297.00 EUR -31.00 EUR -9.45 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,417.98 USD 253.62 USD 1.01 %
News | Analysen

Am Dienstag legt der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ um 0,91 Prozent auf 25.392,74 Punkte zu. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,327 Prozent fester bei 25.246,63 Punkten, nach 25.164,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25.246,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.442,63 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 27.190,86 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 25.913,90 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Wert von 23.834,72 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Commercial Vehicle Group (+ 23,19 Prozent auf 3,91 USD), Americas Car-Mart (+ 15,18 Prozent auf 1,05 USD), Neurocrine Biosciences (+ 14,71 Prozent auf 166,73 USD), Lattice Semiconductor (+ 13,50 Prozent auf 108,32 USD) und Fiserv (+ 12,11 Prozent auf 58,22 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen ADTRAN (-18,38 Prozent auf 4,75 EUR), Zebra Technologies (-9,17 Prozent auf 328,00 USD), Donegal Group B (-8,70 Prozent auf 20,88 USD), Nice Systems (-5,34 Prozent auf 106,39 USD) und Cerus (-5,08 Prozent auf 2,24 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 10.034.130 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,14 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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