NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

NASDAQ Composite im Fokus

In New York war am Abend ein stabiler Handel zu beobachten.

Schlussendlich beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 27.093,90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,209 Prozent tiefer bei 27.030,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27.086,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 27.171,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.932,77 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25.114,44 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 02.03.2026, einen Stand von 22.748,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19.242,61 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16,60 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 21,57 Prozent auf 8,34 USD), Rambus (+ 13,09 Prozent auf 166,78 USD), Lifecore Biomedical (+ 12,37 Prozent auf 5,45 USD), Ceragon Networks (+ 11,62 Prozent auf 3,17 USD) und Ceva (+ 10,96 Prozent auf 49,61 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Microvision (-31,99 Prozent auf 0,41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,15 Prozent auf 136,08 USD), Intuit (-8,94 Prozent auf 322,14 USD), Compugen (-8,13 Prozent auf 2,26 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-7,36 Prozent auf 4,78 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 48.121.612 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,386 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,51 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net