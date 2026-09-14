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NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels schwächer

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels schwächer

Der NASDAQ Composite gab am ersten Tag der Woche nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Autodesk Inc.
183.02 EUR -1.62 EUR -0.88 %
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AXT Inc.
53.00 EUR -2.14 EUR -3.88 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.10 EUR 0.05 EUR 0.62 %
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69.50 EUR -0.52 EUR -0.74 %
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FormFactor Inc.
89.54 EUR -6.90 EUR -7.15 %
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Hooker Furniture Corp.
13.94 USD 1.11 USD 8.65 %
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Lattice Semiconductor Corp.
95.89 EUR -4.51 EUR -4.49 %
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MKS Instruments Inc.
221.40 EUR -3.00 EUR -1.34 %
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Myriad Genetics Inc.
2.90 EUR 0.05 EUR 1.90 %
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Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
86.00 EUR 3.00 EUR 3.61 %
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Nissan Motor Co. Ltd.
1.73 EUR 0.00 EUR 0.19 %
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NVIDIA Corp.
182.78 EUR -6.34 EUR -3.35 %
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SIGA Technologies Inc.
3.15 USD 0.12 USD 3.96 %
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TTM Technologies Inc.
106.20 EUR 0.80 EUR 0.76 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,186.41 USD -146.62 USD -0.56 %
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Am Montag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,56 Prozent auf 26.186,41 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,19 Prozent auf 26.018,50 Punkte an der Kurstafel, nach 26.333,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.329,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.992,55 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26.729,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25.888,84 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22.141,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,70 Prozent. Bei 27.190,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 11,83 Prozent auf 2,08 USD), Myriad Genetics (+ 10,82 Prozent auf 3,79 USD), Nice Systems (+ 8,67 Prozent auf 106,69 USD), Hooker Furniture (+ 8,65 Prozent auf 13,94 USD) und Autodesk (+ 7,78 Prozent auf 228,93 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil AXT (-11,90 Prozent auf 57,06 USD), Lattice Semiconductor (-11,07 Prozent auf 106,50 USD), MKS Instruments (-10,49 Prozent auf 239,27 USD), TTM Technologies (-10,46 Prozent auf 113,22 USD) und FormFactor (-10,45 Prozent auf 102,94 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33.995.551 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,553 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16:11 NVIDIA Outperform Bernstein Research
12:11 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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