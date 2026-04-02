NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Start im Aufwind

NASDAQ-Handel im Blick

Derzeit geht es für den NASDAQ Composite erneut nach oben.

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 15:56 Uhr via NASDAQ 0,50 Prozent fester bei 21.989,07 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,277 Prozent stärker bei 21.939,80 Punkten, nach 21.879,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 21.899,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22.017,80 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, stand der NASDAQ Composite bei 22.387,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.01.2026, stand der NASDAQ Composite bei 23.547,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15.587,79 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,36 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ballard Power (+ 4,84 Prozent auf 2,60 USD), Methanex (+ 4,06 Prozent auf 62,29 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,03 Prozent auf 124,66 USD), Amtech Systems (+ 3,63 Prozent auf 12,56 USD) und Amkor Technology (+ 3,62 Prozent auf 48,39 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Powell Industries (-67,03 Prozent auf 180,60 USD), AXT (-13,40 Prozent auf 45,76 USD), Donegal Group B (-9,10 Prozent auf 16,18 USD), Taylor Devices (-8,73 Prozent auf 52,45 USD) und inTest (-4,18 Prozent auf 13,54 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.293.142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,740 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,72 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,45 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net