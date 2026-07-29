NASDAQ-Handel So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Index-Performance

11.08.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit in Rot.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,37 Prozent leichter bei 26.506,08 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,251 Prozent höher bei 26.672,17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26.605,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26.679,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.497,52 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26.281,61 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26.274,13 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Stand von 21.385,40 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,08 Prozent zu. 27.190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SMC (+ 6,13 Prozent auf 514,74 USD), Geron (+ 5,41 Prozent auf 1,56 USD), FormFactor (+ 5,37 Prozent auf 118,51 USD), BlackBerry (+ 4,53 Prozent auf 9,23 USD) und Modine Manufacturing (+ 4,27 Prozent auf 199,16 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Hub Group (-15,27 Prozent auf 40,12 USD), Donegal Group B (-14,77 Prozent auf 21,06 USD), Elbit Systems (-8,76 Prozent auf 771,94 USD), Ceva (-5,55 Prozent auf 30,15 USD) und Nexstar Media Group (-5,21 Prozent auf 181,75 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 23.016.386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,697 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net