NASDAQ-Handel: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

NASDAQ Composite-Performance

01.10.26 20:02 Uhr

Wenig Veränderung ist heute in New York zu beobachten.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 26.907,86 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,489 Prozent fester bei 26.992,31 Punkten, nach 26.861,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26.733,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27.014,47 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 0,104 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26.099,77 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Wert von 26.040,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22.755,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,80 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.288,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Synopsys (+ 13,52 Prozent auf 493,74 USD), Innodata (+ 13,40 Prozent auf 74,57 USD), Cogent Communications (+ 7,83 Prozent auf 8,40 USD), United Therapeutics (+ 7,25 Prozent auf 581,20 USD) und CIENA (+ 7,19 Prozent auf 377,11 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-8,07 Prozent auf 15,94 USD), Repligen (-6,53 Prozent auf 179,67 USD), Digi International (-3,83 Prozent auf 73,31 USD), IMAX (-3,76 Prozent auf 52,74 USD) und Credit Acceptance (-3,56 Prozent auf 512,09 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11.034.235 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,838 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net