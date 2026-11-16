NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittag

Index-Performance im Fokus

Der NASDAQ Composite bewegt sich aktuell im Minus.

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ um 1,61 Prozent auf 24.732,57 Punkte nach unten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,13 Prozent auf 24.853,35 Punkte an der Kurstafel, nach 25.136,27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24.882,04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 24.572,01 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26.140,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 26.729,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 22.900,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,44 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Modine Manufacturing (+ 24,14 Prozent auf 131,71 USD), Americas Car-Mart (+ 7,99 Prozent auf 1,01 USD), Powell Industries (+ 6,62 Prozent auf 152,17 USD), Nortech Systems (+ 5,84 Prozent auf 11,41 USD) und SIGA Technologies (+ 5,29 Prozent auf 2,89 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil inTest (-15,46 Prozent auf 12,41 USD), 3D Systems (-13,33 Prozent auf 1,43 USD), CIENA (-10,14 Prozent auf 264,18 USD), Ballard Power (-9,64 Prozent auf 1,27 USD) und Cogent Communications (-9,48 Prozent auf 3,63 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.859.832 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,698 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Im NASDAQ Composite präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net