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NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag

22.04.26 20:02 Uhr
NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag | finanzen.net

Der NASDAQ Composite notiert aktuell im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
14,52 EUR -0,53 EUR -3,55%
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American Superconductor Corp
39,26 EUR 4,51 EUR 12,98%
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Ballard Power Inc.
2,97 EUR 0,34 EUR 13,11%
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Intuitive Surgical Inc
416,70 EUR 30,90 EUR 8,01%
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JetBlue Airways Corp.
4,58 EUR -0,10 EUR -2,20%
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Littelfuse Inc.
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172,68 EUR 2,34 EUR 1,37%
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Power Integrations Inc.
57,52 EUR 5,56 EUR 10,70%
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Repligen Corp.
111,95 EUR 1,25 EUR 1,13%
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SIGA Technologies Inc.
4,52 USD 0,08 USD 1,80%
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Strategy (ex MicroStrategy)
151,30 EUR 11,36 EUR 8,12%
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Woodward Inc.
302,90 EUR -16,20 EUR -5,08%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
24.580,2 PKT 320,2 PKT 1,32%
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Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,39 Prozent stärker bei 24.598,14 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,834 Prozent stärker bei 24.462,31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24.259,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24.613,80 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.421,40 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,740 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 21.647,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23.436,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 16.300,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,86 Prozent aufwärts. Bei 24.613,80 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Ballard Power (+ 12,74 Prozent auf 3,50 USD), American Superconductor (+ 8,85 Prozent auf 45,64 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,95 Prozent auf 177,00 USD), Intuitive Surgical (+ 7,48 Prozent auf 485,03 USD) und Power Integrations (+ 6,75 Prozent auf 71,92 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen JetBlue Airways (-6,04 Prozent auf 5,13 USD), Woodward (-5,66 Prozent auf 358,75 USD), ADTRAN (-5,51 Prozent auf 14,41 EUR), Repligen (-4,46 Prozent auf 126,78 USD) und Infosys (-4,41 Prozent auf 13,45 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10.980.813 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,178 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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