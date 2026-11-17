Kursentwicklung im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigt sich aktuell im Minus.

Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,65 Prozent auf 26.748,01 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,121 Prozent fester bei 27.229,95 Punkten, nach 27.197,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26.580,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27.258,84 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, mit 29.187,55 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29.995,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24.799,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,12 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit SpaceX (+ 2,39 Prozent auf 140,64 USD), Arm (+ 1,99 Prozent auf 178,54 USD), Microchip Technology (+ 1,84 Prozent auf 59,72 USD), Diamondback Energy (+ 1,18 Prozent auf 179,50 USD) und T-Mobile US (+ 1,04 Prozent auf 171,77 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Intuit (-6,73 Prozent auf 322,32 USD), Datadog A (-5,52 Prozent auf 163,31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,90 Prozent auf 97,98 USD), AppLovin (-4,77 Prozent auf 395,43 USD) und Workday (-4,74 Prozent auf 184,87 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31.438.293 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,706 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net