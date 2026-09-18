NASDAQ-Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100

NASDAQ-Handel im Fokus

18.09.26 22:32 Uhr

So performte der NASDAQ 100 letztendlich.

Zum Handelsschluss erhöhte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,67 Prozent auf 29.644,17 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,281 Prozent auf 29.529,64 Punkte an der Kurstafel, nach 29.446,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.371,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29.647,80 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,61 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29.490,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30.406,19 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.454,89 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,61 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30.762,20 Punkte. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 16,39 Prozent auf 153,92 USD), Sandisk (+ 10,99 Prozent auf 1.791,82 USD), Lam Research (+ 6,98 Prozent auf 288,11 USD), Seagate Technology (+ 6,93 Prozent auf 858,79 USD) und Applied Materials (+ 6,51 Prozent auf 444,57 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen QUALCOMM (-5,82 Prozent auf 177,72 USD), Thomson Reuters (-5,12 Prozent auf 94,39 USD), Rocket Lab (-4,79 Prozent auf 64,57 USD), Netflix (-4,67 Prozent auf 71,79 USD) und AppLovin (-4,21 Prozent auf 308,06 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 120.055.804 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,488 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 weist die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net