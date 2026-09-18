DAX 25.304 -1,6%ESt50 6.236 -1,4%MSCI World 4.922 +0,9%Top 10 Crypto 10,95 +6,3%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 70.651 +6,1%Euro 1,1489 +0,1%Öl 103,0 -1,7%Gold 4.380 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NASDAQ-Handel im Fokus

NASDAQ-Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100

NASDAQ-Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100

So performte der NASDAQ 100 letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
378.00 EUR 7.00 EUR 1.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
272.50 EUR -17.20 EUR -5.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
207.90 EUR 4.25 EUR 2.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21.52 EUR -0.14 EUR -0.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
247.00 EUR 10.75 EUR 4.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
876.80 EUR 23.80 EUR 2.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
62.08 EUR -3.42 EUR -5.22 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
193.00 EUR 1.68 EUR 0.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
154.98 EUR -10.08 EUR -6.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rocket Lab Corporation Registered Shs
54.60 EUR -5.50 EUR -9.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
1,560.00 EUR 160.00 EUR 11.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Seagate Technology
742.00 EUR 46.00 EUR 6.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
134.34 EUR -0.82 EUR -0.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
132.86 EUR 17.88 EUR 15.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Thomson Reuters Corp Registered Shs
86.80 EUR -1.55 EUR -1.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29,644.17 USD 197.19 USD 0.67 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss erhöhte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,67 Prozent auf 29.644,17 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,281 Prozent auf 29.529,64 Punkte an der Kurstafel, nach 29.446,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.371,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29.647,80 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,61 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29.490,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30.406,19 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.454,89 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,61 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30.762,20 Punkte. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 16,39 Prozent auf 153,92 USD), Sandisk (+ 10,99 Prozent auf 1.791,82 USD), Lam Research (+ 6,98 Prozent auf 288,11 USD), Seagate Technology (+ 6,93 Prozent auf 858,79 USD) und Applied Materials (+ 6,51 Prozent auf 444,57 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen QUALCOMM (-5,82 Prozent auf 177,72 USD), Thomson Reuters (-5,12 Prozent auf 94,39 USD), Rocket Lab (-4,79 Prozent auf 64,57 USD), Netflix (-4,67 Prozent auf 71,79 USD) und AppLovin (-4,21 Prozent auf 308,06 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 120.055.804 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,488 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 weist die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.