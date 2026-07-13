NASDAQ-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100

NASDAQ 100-Kursverlauf

14.07.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 verbuchte zum Handelsende Zuwächse.

Am Dienstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1,10 Prozent auf 29.586,29 Punkte aufwärts. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,02 Prozent höher bei 29.561,35 Punkten, nach 29.264,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29.693,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29.368,87 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 29.635,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.842,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22.855,63 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,38 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CrowdStrike (+ 12,14 Prozent auf 210,73 USD), Palo Alto Networks (+ 6,84 Prozent auf 352,89 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,58 Prozent auf 1.376,41 USD), Lumentum (+ 6,07 Prozent auf 814,80 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,95 Prozent auf 97,58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Nebius (-7,80 Prozent auf 194,09 USD), Intuitive Surgical (-6,78 Prozent auf 379,50 USD), Arm (-5,96 Prozent auf 281,17 USD), GE HealthCare Technologies (-5,59 Prozent auf 61,66 USD) und Adobe (-4,26 Prozent auf 220,78 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 36.397.051 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,483 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 6,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net