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NASDAQ-Listing

SK hynix-Aktie fester: Südkoreas HBM-Weltmarktführer plant Milliarden-Dollar-Listing an der NASDAQ

24.06.26 14:49 Uhr
SK hynix-Aktie: 29 Milliarden Dollar NASDAQ-Listing geplant - Was das für Micron und Samsung bedeutet | finanzen.net

SK hynix will mit einem monumentalen ADR-Listing an der NASDAQ seinen Status als globaler KI-Infrastrukturkonzern untermauern - und bringt damit Rivalen wie Micron ins Grübeln.

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• SK hynix plant die Ausgabe von 17,79 Millionen neuen Aktien als ADRs an der NASDAQ
• Handelsstart soll der 10. Juli sein
• Neues Kapital soll in neue Produktionsanlagen investiert werden

SK hynix macht Ernst mit dem US-Kapitalmarkt. Wie CNBC berichtet, hat der südkoreanische Speicherchiphersteller in einer Pflichtmitteilung angekündigt, 17,79 Millionen neue Aktien als American Depositary Receipts (ADRs) an der NASDAQ zu emittieren. Der Emissionserlös soll sich auf 45,45 Billionen Won belaufen - zum aktuellen Wechselkurs rund 29 Milliarden US-Dollar.

Als angestrebtes Handelsdatum nennt das Unternehmen den 10. Juli 2026, hält sich aber ausdrücklich Änderungsmöglichkeiten offen. Das Vorhaben ist dabei mehr als eine Kapitalmaßnahme: Es ist die konsequente Fortsetzung der Strategie, die SK hynix zum dominierenden Akteur im globalen HBM-Markt machen soll.

Warum jetzt und warum die NASDAQ?

Die Antwort steckt im Auftrag selbst. SK hynix begründet den Schritt in der Mitteilung damit, den Unternehmenswert durch einen breiteren Investorenkreis besser abbilden zu lassen und die eigene Präsenz im US-amerikanischen Technologieökosystem zu stärken. Das Unternehmen formuliert es in der Stellungnahme, über die CNBC berichtet, als Ziel, den Status als globales Unternehmen zu heben, indem mehr Berührungspunkte in den USA geschaffen werden.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall: SK hynix hält nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research rund 60 Prozent Marktanteil im HBM-Segment, der Speichertechnologie, die KI-Systeme in großem Maßstab erst möglich macht. Counterpoint-Direktor MS Hwang verwies gegenüber CNBC auf die Kombination aus bester Produktqualität und niedrigsten Herstellungskosten als entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Wohin das Kapital fließt - und was das bedeutet

Barron's zufolge ist die Mittelverwendung eindeutig: Der gesamte Emissionserlös soll in den Bau neuer Fertigungsanlagen, Maschinen und Ausrüstung fließen. SK hynix baut nach CNBC-Angaben bereits an einem massiven neuen Produktionskampus in Südkorea, dem sogenannten Yongin-Cluster, dessen erste Abschnitte ab 2027 in Betrieb gehen sollen. Hinzu kommt ein 4-Milliarden-Dollar-Verpackungswerk im US-Bundesstaat Indiana, der erste Produktionsstandort des Unternehmens in den USA. Der Kapitalzufluss aus dem NASDAQ-Listing beschleunigt also eine Expansionsstrategie, die bereits im Gange ist. Für Anleger ist dabei entscheidend: Mehr Kapazität bedeutet zunächst höhere Investitionen, mittel- bis langfristig aber auch die Möglichkeit, den HBM-Marktanteil gegenüber Wettbewerbern zu verteidigen oder auszubauen.

Das könnte ein NASDAQ-Listing von SK hynix für Micron bedeuten

Ein Artikel des Finanzmagazins Barron's offenbart, warum das Listing für Micron Technology ein Problem darstellen könnte. Erstens erhöht zusätzliche Produktionskapazität bei SK hynix den Preisdruck im Speicherchipmarkt - mehr Angebot drückt die Margen der gesamten Branche. Zweitens stehen US-Investoren künftig vor einer direkten Wahlmöglichkeit: SK hynix als ADR oder Micron als heimischer Wert.

Anleger könnten also ihre Positionen aufsplitten oder Micron-Anteile zugunsten des neuen Titels abbauen. Nach dem pechschwarzen Dienstag scheinen die NASDAQ-Pläne von SK hynix die Micron-Anleger aber nicht weiter zu verunsichern: Im vorbörslichen US-Handel gewinnt das Papier zeitweise 3,97 Prozent auf 1.093,54 US-Dollar. Anteilsscheine von SK hynix gewannen im Heimathandel in Seoul schließlich 0,98 Prozent auf 2.580.000 Won.

Konzentration und Klumpenrisiko im KOSPI

Das NASDAQ-Listing kommt nicht im Vakuum. CNBC weist darauf hin, dass Samsung Electronics und SK hynix zusammen mehr als 40 Prozent des südkoreanischen Leitindex KOSPI auf sich vereinen. Diese außergewöhnliche Konzentration verstärkt Bedenken über die Abhängigkeit des koreanischen Aktienmarkts von zwei Unternehmen, die beide stark vom Tempo des globalen Rechenzentrumsausbaus abhängen. Ein mögliches Listing-bedingtes Abfließen institutioneller Mittel aus dem KOSPI in US-gelistete SK hynix-ADRs wäre ein weiterer Faktor, den koreanische Marktteilnehmer im Blick behalten dürften.

Ob und wie stark dieser Effekt eintreten wird, lässt sich derzeit nicht belastbar beziffern. Entscheidend wird sein, ob der Handelsstart am 10. Juli 2026 wie geplant verläuft und wie das ADR-Angebot bei US-Institutionen aufgenommen wird.

Benedict Kurschat, Claudia Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images

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