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Trading-Blog Roland Jegen

Nasdaq Livetrading: Vom Allzeithoch zum Gap-Close – was jetzt zählt

28.05.26 09:21 Uhr

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Nasdaq Livetrading: Vom Allzeithoch zum Gap-Close – was jetzt zählt | finanzen.net
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Im heutigen Nasdaq Livetrading startet der Markt direkt mit Spannung: Nach dem neuen Allzeithoch kommt zur Eröffnung kräftiger Verkaufsdruck auf. Heiko analysiert live, ob es sich nur um einen normalen Rücksetzer, einen Gap-Close oder bereits um den Beginn einer größeren Korrektur handelt. Dabei zeigt sich schnell: Gerade an solchen Extrempunkten entscheidet nicht das Setup allein, sondern der Kontext im Chart.

Ein zentrales Thema dieser Session ist der Unterschied zwischen Setup und Struktur. Warum funktionieren manche Signale in einer Range sehr gut, während sie an Trendtagen schnell zu Verlusten führen können? Heiko erklärt anhand konkreter Beispiele, weshalb Trader zuerst die Marktstruktur bewerten sollten, bevor sie ein Setup handeln – egal ob Fibonacci, Widerstand, Stochastik, gleitende Durchschnitte oder das bekannte Box-Setup.

Im Livechart steht der Nasdaq nach dem Rekordhoch massiv unter Druck. Der Markt fällt stark zurück, schließt das Gap und testet wichtige Unterstützungszonen rund um alte Hochpunkte. Gleichzeitig wird sichtbar, wie schwierig es sein kann, nach einer dynamischen Bewegung noch sauber in den Markt zu kommen – besonders, wenn kein klares Setup vorliegt oder ein Trade knapp ausgestoppt wird.

Zum Abschluss erklärt Heiko noch einmal das Box-Setup im Detail und zeigt, worauf es bei Trigger, Ziel und Stop ankommt. Die Session liefert damit nicht nur aktuelles Nasdaq-Livetrading, sondern auch wertvolle Ausbildung rund um Marktstruktur, Trendtage, antizyklische Einstiege, Fehlausstiege und die Frage, wann Warten die bessere Entscheidung ist.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird wieder zur DAX-Session am heute um 10:00 Uhr stattfinden. Melde Dich hierzu an:

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Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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