NatBridge Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NatBridge Resources hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,060 CAD gegenüber -0,050 CAD im Vorjahr verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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