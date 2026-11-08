NatBridge Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

08.11.26 06:35 Uhr

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,060 CAD gegenüber -0,050 CAD im Vorjahr verkündet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

NatBridge Resources hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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