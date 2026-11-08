Natera vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

08.11.26 06:35 Uhr

Natera lud am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 12,35 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Natera ein Ergebnis je Aktie von -16,660 ARS vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 51,37 Prozent auf 1.190,84 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 786,73 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net