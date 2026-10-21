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National Agricultural Development Company Bearer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
National Agricultural Development Company Bearer Shs
12.14 -0.30 -2.41 %
Charts | News | Analysen

National Agricultural Development Company Bearer ließ sich am 18.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National Agricultural Development Company Bearer die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 SAR gegenüber 0,370 SAR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 909,7 Millionen SAR gegenüber 843,6 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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