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National Beverage hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

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National Beverage hat am 01.07.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 USD gegenüber 0,480 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 297,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 5,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 313,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,18 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem National Beverage 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
01.07.19 National Beverage Outperform Imperial Capital
03.06.19 National Beverage Hold Maxim Group
10.09.18 National Beverage Outperform Imperial Capital
16.04.18 National Beverage Outperform Imperial Capital
09.03.18 National Beverage Sell Maxim Group