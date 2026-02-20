National Environmental Recycling gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
National Environmental Recycling gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 183,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 648,3 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 228,6 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf National Environmental Recycling
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf National Environmental Recycling
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle National Environmental Recycling Aktie News
National Environmental Recycling Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für National Environmental Recycling nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.