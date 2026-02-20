National Environmental Recycling gewährte Anlegern Blick in die Bücher

24.07.26 06:35 Uhr

National Environmental Recycling gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 183,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 648,3 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 228,6 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net