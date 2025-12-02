DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +6,0%Nas23.459 +0,8%Bitcoin79.058 +6,3%Euro1,1605 ±-0,0%Öl62,83 -0,8%Gold4.193 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Airbus 938914 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht
Top 5 US-Momentum-Aktien: am Allzeithoch und trotzdem günstig bewertet Top 5 US-Momentum-Aktien: am Allzeithoch und trotzdem günstig bewertet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

National Express will in NRW wieder nach Plan fahren

02.12.25 17:33 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Das zweitgrößte Bahnunternehmen in Nordrhein-Westfalen, National Express, will von Mitte Dezember an wie geplant auf allen Linien wieder nach regulärem Fahrplan fahren. Die Phase, in der durch den Lokführermangel zahlreiche Züge ausgefallen sind, sei überwunden. "Wir verfügen jetzt wieder über die personellen Kapazitäten, um den Regelfahrplan zuverlässig zu bedienen", sagte Geschäftsführer Michael Hetzer.

Wer­bung

Zuletzt hatte National Express - wie andere Bahnunternehmen auch - vor allem Züge am späten Abend und am Wochenende gestrichen, weil Personal fehlte. Seit September war das Angebot auf mehreren Linien dann Stück für Stück wieder hochgefahren worden. Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember gelte dann auf allen Linien des Rhein-Ruhr-Express (RRX) sowie auf den Linien RE 4, RE 7 und RB 48 wieder der Regelfahrplan, teilte das Unternehmen mit./mhe/DP/mis