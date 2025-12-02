National Express will in NRW wieder nach Plan fahren

KÖLN (dpa-AFX) - Das zweitgrößte Bahnunternehmen in Nordrhein-Westfalen, National Express, will von Mitte Dezember an wie geplant auf allen Linien wieder nach regulärem Fahrplan fahren. Die Phase, in der durch den Lokführermangel zahlreiche Züge ausgefallen sind, sei überwunden. "Wir verfügen jetzt wieder über die personellen Kapazitäten, um den Regelfahrplan zuverlässig zu bedienen", sagte Geschäftsführer Michael Hetzer.

Zuletzt hatte National Express - wie andere Bahnunternehmen auch - vor allem Züge am späten Abend und am Wochenende gestrichen, weil Personal fehlte. Seit September war das Angebot auf mehreren Linien dann Stück für Stück wieder hochgefahren worden. Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember gelte dann auf allen Linien des Rhein-Ruhr-Express (RRX) sowie auf den Linien RE 4, RE 7 und RB 48 wieder der Regelfahrplan, teilte das Unternehmen mit./mhe/DP/mis