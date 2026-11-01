National Fittings präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
National Fittings präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 3,19 INR gegenüber 2,03 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 320,9 Millionen INR gegenüber 236,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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