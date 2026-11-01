National gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

01.11.26 06:35 Uhr

National hat am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

National hat ein EPS von 0,01 AED vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 AED auf dem gleichen Niveau gelegen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat National im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 509,7 Millionen AED. Im Vorjahresviertel waren 469,1 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net