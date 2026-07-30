National Grid-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

31.07.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 13,94 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von National Grid auf 11,90 GBP beläuft.

1 Experte empfiehlt die National Grid-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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