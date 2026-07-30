National Grid-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
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Im Juli 2026 haben 4 Experten die National Grid-Aktie analysiert.
1 Experte empfiehlt die National Grid-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 13,94 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von National Grid auf 11,90 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13,50 GBP
|13,45
|10.07.2026
|RBC Capital Markets
|13,75 GBP
|15,55
|01.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|14,10 GBP
|18,49
|01.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|14,40 GBP
|21,01
|01.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)