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National Grid-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
14.17 EUR 0.03 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im Juli 2026 haben 4 Experten die National Grid-Aktie analysiert.

1 Experte empfiehlt die National Grid-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 13,94 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von National Grid auf 11,90 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)13,50 GBP13,4510.07.2026
RBC Capital Markets13,75 GBP15,5501.07.2026
Jefferies & Company Inc.14,10 GBP18,4901.07.2026
JP Morgan Chase & Co.14,40 GBP21,0101.07.2026

Redaktion finanzen.net

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National Grid Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für National Grid nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.07.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
01.07.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
01.07.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)