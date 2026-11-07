National Healthcare Properties stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
National Healthcare Properties präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
National Healthcare Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,230 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 103,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 86,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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