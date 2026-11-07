National Healthcare Properties stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

07.11.26 06:35 Uhr

National Healthcare Properties veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte National Healthcare Properties -0,230 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent auf 103,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 86,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net