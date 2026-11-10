National Industrialization Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

10.11.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 444,4 Millionen SAR – eine Minderung von 48,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 859,7 Millionen SAR eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,66 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das National Industrialization Company Bearer ein Ergebnis je Aktie von -0,840 SAR vermeldet.

National Industrialization Company Bearer hat am 08.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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