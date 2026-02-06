National mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
National hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde mit 0,03 AED ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 AED, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Beim Umsatz wurden 648,2 Millionen AED gegenüber 202,9 Millionen AED im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,180 AED beziffert, während im Vorjahr 0,080 AED je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 210,45 Prozent auf 2,18 Milliarden AED. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 703,05 Millionen AED erwirtschaftet worden.
