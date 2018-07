National Retail Properties erhöht die Dividende das 29. Jahr in Folge

Der US-Immobilienkonzern National Retail Properties, Inc. (ISIN: US6374171063, NYSE: NNN) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 50 US-Cents aus. Dies ist eine Anhebung um 5,3 Prozent und insgesamt die 29. jährliche Dividendenerhöhung in Folge. Die Aktionäre erhalten die Zahlung am 15. August 2018 (Record date: 31. Juli 2018).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet künftig 2,00 US-Dollar ausbezahlt. Die Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 43,91 US-Dollar (Stand: 16. Juli 2018) 4,55 Prozent. National Retail Properties ist eine an der Wall Street notierte REIT-Gesellschaft (Real Estate Investment Trust) und nach Firmenangaben eine von insgesamt 88 börsennotierten US-Gesellschaften, die ihre Dividende ununterbrochen seit mindestens 29 Jahren in Folge erhöht haben.

Zum 31. März 2018 betrug das Portfolio rund 2.800 Immobilienobjekte in 48 Bundesstaaten. Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 1,81 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 6,8 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 16. Juli 2018).

Redaktion MyDividends.de