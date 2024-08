Nationaler US-Sicherheitsberater hält Treffen zwischen Biden und Xi für möglich

PEKING (dpa-AFX) - Der Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung hält ein weiteres Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping für möglich. Es sei wahrscheinlich, dass beide beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec und dem G20-Treffen im November seien, sagte Jake Sullivan zum Abschluss seines Besuches in der chinesischen Hauptstadt Peking. "Wenn sie dort sein sollten, wäre es nur natürlich für sie, die Gelegenheit zu haben, sich zusammenzusetzen", erklärte er. Sullivan betonte allerdings, dies damit nicht verkündet zu haben oder eine Bestätigung zu haben. Biden und Xi hatten sich vergangenes Jahr im November am Rande des Apec-Gipfels in San Francisco getroffen.

Der US-Spitzenbeamte in der Regierung von Joe Biden sprach nach eigenen Angaben während seines dreitägigen Besuchs in China insgesamt 14 Stunden mit chinesischen Politikern und Militärs. Zum Abschluss wurde er von Xi empfangen. Zuvor führte er Gespräche mit Außenminister Wang Yi und einem der höchsten chinesischen Militärführer, Zhang Youxia.

Das Gespräch mit Zhang bezeichnete Sullivan als "sehr wichtig". Es sei unersetzlich, sich gegenüberzusitzen und die Fragen der jeweils anderen Seite zu hören. Bei dem Treffen ging es etwa um die Lage im Südchinesischen Meer oder in der Meerenge zwischen China und Taiwan.

Sullivan gab zudem an, bei einigen Themen wie den Handelszwängen keine Einigung erzielt zu haben. "Ich glaube, der Dialog ist sehr nützlich, weil er die Sorgen beider Seiten klärt und uns die Gelegenheit gibt, zu erklären, was wir tun." Auch beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine habe man keinen Fortschritt im Hinblick auf eine Lösung erreicht./jon/DP/mis