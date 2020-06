Nationalgarde steht zum Schutz von Monumenten in Washington bereit

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Nationalgarde steht auf Veranlassung der US-Regierung zum Schutz von Denkmälern in der Hauptstadt Washington bereit. Die rund 400 aktivierten Mitglieder seien bislang in Bereitschaft und würden die US-Parkpolizei unterstützen, um "jede Verunstaltung oder Zerstörung" zu verhindern, erklärte der Sprecher der Nationalgarde in Washington, Craig Clapper, am Mittwoch (Ortszeit) auf Anfrage. Die Nationalgarde zählt zur Reserve der US-Armee.

Die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd haben in den USA eine Debatte über die Erinnerungskultur des Landes angestoßen. In verschiedenen Landesteilen machten Demonstranten kurzen Prozess und brachten Statuen zu Fall, die historische Figuren darstellen, die in Verbindung mit Rassismus gebracht werden. In Washington waren Demonstranten am Montagabend bei dem Versuch gescheitert, eine Statue des siebten Präsidenten Andrew Jackson zu stürzen.

"Ich glaube, viele der Leute, die Statuen niederreißen, haben keine Ahnung, was die Statue ist", sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er stellte erneut eine Verfügung zum besseren Schutz von Denkmälern in Aussicht, die er bis Ende der Woche unterschreiben wolle. Zudem sagte er, dass die Bundespolizei FBI gegen "Hunderte" Personen im Zusammehang mit der Beschädigung von Monumenten und Gebäuden ermittele./lkl/DP/mis