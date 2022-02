Nationalhymne und Flaggen: Ukraine feiert 'Tag der Einheit'

KIEW (dpa-AFX) - Angesichts von US-Warnungen vor einem russischen Einmarsch an diesem Mittwoch hat die Ukraine einen "Tag der nationalen Einheit" gefeiert. In der Hauptstadt Kiew war am Vormittag über viele Lautsprecher die Nationalhymne zu hören, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Zudem wurde in der ehemaligen Sowjetrepublik vielerorts die Landesflagge gehisst.

Im Fernsehen standen Sondersendungen auf dem Programm. Staatsangestellte wurden zum Singen der Hymne verpflichtet. In allen Schulen des Landes wurde der Unterricht dafür unterbrochen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in einem Video von einem wichtigen Tag für sein Land. Die Menschen in der Ukraine sprächen zwar verschiedene Sprachen und wohnten in verschiedenen Landesteilen. "Aber uns eint der Wunsch, im Frieden zu leben, glücklich zu leben. Nur gemeinsam können wir unsere Heimat schützen."

Selenskyj hatte den 16. Februar erst am Montag per Dekret zum "Tag der Einheit" erklärt. Am Dienstag kamen aus Moskau Signale der Entspannung im Ukraine-Konflikt. So kündigte das Nachbarland den Rückzug erster Truppen nach Abschluss von Manövern an. Seit Wochen warnen vor allem die USA vor einer russischen Invasion. Als Termin wurde der 16. Februar genannt. Der Kreml weist solche Vorwürfe regelmäßig zurück. Auch die ukrainische Regierung hat nach eigenen Angaben keine Informationen über einen baldigen Überfall./cht/DP/eas