Nationalspieler

BVB-Aktie: Kapitän Emre Can droht wohl länger auszufallen

07.02.26 09:20 Uhr
BVB-Aktie: Emre Can länger verletzt? | finanzen.net

Borussia Dortmund droht ein längerer Ausfall seines Kapitäns Emre Can.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,26 EUR 0,01 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach Berichten von "Bild" und "Sky" soll der 32-Jährige wegen erneuter Adduktoren-Probleme bis zum Ende des Monates fehlen.

Wer­bung

Beim Auswärtsspiel in Wolfsburg wird Can an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht im Kader stehen. Die Hoffnung des BVB ist, dass der 32-malige Nationalspieler beim Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München am 28. Februar wieder zurück ist.

Der erneute Ausfall des schon zu Saisonbeginn verletzten Kapitäns verschärft kurz vor den wichtigen Champions-League-Playoff-Spielen gegen Atalanta Bergamo auch die Defensivprobleme der Borussia. Der Argentinier Aaron Anselmino verließ den Club im Januar wieder. Der Italiener Filippo Mane fällt wegen einer Muskelverletzung für mehrere Wochen aus.

/sti/DP/he

DORTMUND (dpa-AFX)

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
