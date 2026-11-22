BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vertreter der 32 Nato-Staaten werden an diesem Montag in Brüssel über die jüngsten Verletzungen des alliierten Luftraums durch Russland beraten. Wie ein Vertreter des Verteidigungsbündnisses mitteilte, wurde allerdings keine Sondersitzung einberufen. Die Gespräche über die Luftraumverletzungen in Polen erfolgten im Rahmen der regulären Konsultationen, erklärte er.

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Die polnische Regierung hatte zuvor mitgeteilt, dass am Freitag während russischer Luftangriffe gegen die Ukraine insgesamt drei russische Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und im Südosten des EU- und Nato-Landes abgestürzt seien. Bei mindestens einem handelte es sich nach ersten Ermittlungsergebnissen um einen Marschflugkörper vom Typ CH-101, bei einem weiteren vermutlich um eine Drohne.

Regierungschef Donald Tusk warf Moskau eine gezielte Provokation während einer westlichen Militärübung vor. In Polen findet gerade das erste Manöver der sogenannten Koalition der Willigen statt. 2.800 Soldaten aus elf Ländern nehmen teil. Dabei soll getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs in der Ukraine ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann. Die Übung soll bis zum 22. November dauern und wird von Großbritannien und Frankreich geleitet.

Zu möglichen Ergebnissen der Nato-Beratungen gab es zunächst keine Angaben. Generalsekretär Mark Rutte hatte am Samstag bei einem Besuch in Polen gesagt, der Nato-Oberbefehlshaber in Europa werde alles tun, um herauszufinden, wo Gefahren für das westliche Abschreckungs- und Verteidigungssystem liegen - und welche Änderungen nötig seien./aha/DP/zb