Nato-Generalsekretär Stoltenberg gratuliert Erdogan zum Wahlsieg

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zur Wiederwahl gratuliert. "Ich freue mich, unsere Arbeit zusammen fortzusetzen und den Nato-Gipfel im Juli vorzubereiten", schrieb Stoltenberg am Sonntagabend auf Twitter. Erdogan hatte am Sonntag eine Stichwahl gegen Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu für sich entscheiden können. Er bleibt damit weitere fünf Jahre im Amt. Das Spitzentreffen der Militärallianz findet im Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius statt./red/DP/zb