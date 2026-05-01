Nato-Hauptquartier in Estland unter deutsch-niederländischer Führung

BERLIN/DEN HAAG (dpa-AFX) - Deutschland und die Niederlande sollen in Estland ein neues taktisches Hauptquartier der Nato leiten. Das Deutsch-Niederländische Korps (1GNC) werde voraussichtlich Mitte des Jahres diese neue Rolle übernehmen, teilten die Verteidigungsminister beider Länder mit. Das zusätzliche Hauptquartier für die Region stärkt nach Angaben der Ministerien den Zusammenhalt der Nato und unterstützt die Abschreckung gegenüber Russland.

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Das mehr als 30 Jahre alte Korps soll die Führung der Nato-Truppenteile sowie der nationalen Elemente der Landstreitkräfte übernehmen, die in Estland und Lettland stationiert sind. Es wird den Angaben zufolge verantwortlich für die Leitung von Übungen sowie im Ernstfall für die Verteidigung der Ostflanke. Bisher ist dafür das Nato-Hauptquartier in Polen zuständig. Die Einrichtung und Leitung eines Hauptquartiers für die baltischen Staaten war seit dem Nato-Gipfel 2023 im Gespräch.

Abschreckung von Russland

"Mit der Einbindung des Deutsch-Niederländischen Korps in die Nato-Verteidigungspläne übernehmen beide Nationen weitere Verantwortung für die Sicherheit Europas", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).

Seine niederländische Amtskollegin Dilan Yesilgöz lobte die deutsch-niederländische Zusammenarbeit. "Mit der neuen Rolle des 1GNC leisten wir erneut einen konkreten Beitrag zur Stärkung der Ostflanke der Nato und zur Abschreckung Russlands."

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Das deutsch-niederländische Korps war 1995 errichtet worden und hat seinen Standort in Münster. Das Kommando wechselt turnusmäßig zwischen beiden Ländern. Außer den Niederlanden und Deutschland stellen derzeit 14 weitere Nato-Verbündete Personal. Das Hauptquartier kann eine internationale Truppe von rund 50.000 Soldaten befehligen und hat in der Vergangenheit mehrere internationale Einsätze geleitet./xx/DP/men