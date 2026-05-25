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Nato-Staaten

Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & Co: Greenpeace-Studie zeigt enorme Verteidigungsressourcen Europas

26.05.26 11:12 Uhr
Rheinmetall, HENSOLDT, RENK: Greenpeace deckt Europas Rüstungsboom auf | finanzen.net

Auch ohne die USA sind die europäischen Nato-Staaten nach einer Greenpeace-Untersuchung Russland in wesentlichen militärischen Kategorien zahlenmäßig überlegen.

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Zudem investieren die europäischen Nato-Staaten zusammen mit Kanada mehr in ihre Streitkräfte als Russland, heißt es in der in Berlin vorgelegten Greenpeace-Studie "Europa allein zu Haus?".

Im vergangenen Jahr hätten die europäischen Verbündeten und Kanada zusammen rund 626 Milliarden US-Dollar ausgegeben (aktuell rund 540 Milliarden Euro). Russland dagegen habe 190 Milliarden US-Dollar ausgegeben.

Besonders deutlich zeige sich die europäische Überlegenheit bei Kampfflugzeugen, so die Autoren der Studie. Sie nennen für die europäische Nato und Kanada 2.215 Kampfflugzeuge, für Russland 1.064. Dies gelte auch für Kriegsschiffe (143 zu 34) und Artillerie (15.896 zu 5.976).

"Europa verfügt über enorme Verteidigungsressourcen. Das gilt laut der jüngsten Untersuchung auch für den Fall, dass sich die USA aus der Nato zurückziehen", erklären die Autoren. Europas Sicherheitspolitik leide aber unter einem unkoordinierten und teuren Wettlauf um Rüstungsprojekte.

Rüstungsaktien am Dienstag

Am Dienstag kommt es auch unter den deutschen Rüstungswerten zu Bewegung. So fällt die Rheinmetall-Aktie via XETRA zeitweise 0,56 Prozent auf 1.236,60 Euro. Für RENK geht es derweil 0,85 Prozent auf 51,04 Euro nach oben. HENSOLDT verliert unterdessen 4,76 Prozent auf 84,78 Euro. Die TKMS-Aktie gibt 0,73 Prozent auf 81,90 Euro ab.

/cn/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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