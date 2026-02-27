DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.069 -1,2%Euro1,1807 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 BVB (Borussia Dortmund) 549309 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie: Flüge zu Zielen im Nahen Osten ausgesetzt Lufthansa-Aktie: Flüge zu Zielen im Nahen Osten ausgesetzt
OpenAI sichert sich Pentagon-Auftrag - Anthropic als Sicherheitsrisiko eingestuft OpenAI sichert sich Pentagon-Auftrag - Anthropic als Sicherheitsrisiko eingestuft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nato: Verfolgen aufmerksam die Ereignisse im Nahen Osten

28.02.26 17:27 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato hat nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran die Lage im Nahen Osten im Blick. "Die Nato verfolgt die Entwicklungen im Iran und in der Region aufmerksam", sagte Sprecherin Allison Hart.

Wer­bung

Iran reagierte mit Raketenangriffen auf Israel sowie auf im Nahen Osten stationierte US-Streitkräfte. Die Eskalation folgte auf Wochen gegenseitiger Drohungen im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm und gescheiterte diplomatische Bemühungen./dpu/DP/stk